Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия в ответ на недружественные действия авиавластей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов по московскому времени для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении.