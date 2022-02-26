Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия в ответ на недружественные действия авиавластей Болгарии, Польши и Чехии закрыла свое воздушное пространство для самолетов этих стран. Теперь полеты из них в РФ могут быть осуществлены только по специальным разрешениям Росавиации или МИД, сообщили в пресс-службе Росавиации.