В работе Instagram и Facebook произошел сбой

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta, наблюдаются в России в субботу. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 14:30 мск зафиксировано 275 отчетов о сбоях в работе Instagram. Большинство сообщивших о проблемах пользователей (83%) жаловались на сбои веб-сайта, 10% не могли получить доступ к профилю, 7% жаловались на проблемы в работе веб-сайта в соцсети.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

К 14:35 мск зафиксировано 62 отчета о сбоях в работе Facebook. Большинство пользователей (56%) сообщили о проблемах с приложением, 38% жаловались на сбои веб-сайта, 18% испытывали трудности с авторизацией. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Сочи.

25 февраля Роскомнадзор сообщил о том, что начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении доступа к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека. 23 февраля сообщалось, что Facebook наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали.