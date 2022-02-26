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Австралия приостановила вещание RT

Это связано с ситуацией на Украине
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Австралийский спутниковый оператор Foxtel сообщил, что платформа приостанавливает вещание телеканала Russia Today в Австралии.

"В связи с обеспокоенностью ситуацией на Украине Foxtel приостанавливает вещание канала в рамках услуг Foxtel и FLASH", - говорится в сообщении опубликованном в субботу в Telegram-канале RT.

Днем ранее трансляцию RT прекратил финский телеоператор Elisa. Департамент по защите прав потребителей и технического надзора Эстонии также предписал телекоммуникационным компаниям в пятницу прекратить трансляцию в стране шести телеканалов на русском языке с целью защитить общественные интересы страны.

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