Премьер Италии подтвердил, что поддержит отключение РФ от SWIFT

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Как сообщила в субботу пресс-служба главы итальянского правительства, Драги выразил полную поддержку украинскому премьеру и заверил в одобрении всех санкций ЕС в отношении Москвы, включая отключение РФ от SWIFT.

"Премьер-министр подтвердил, что Италия полностью поддерживает санкционную линию ЕС в отношении России, включая меры, которые касаются отключения РФ от системы платежей SWIFT", - указывается в сообщении. Сообщается также, что Италия окажет помощь Украине "в защите".

Ранее о поддержке данной меры объявил глава МИД Луиджи Ди Майо. В СМИ сообщалось, что Рим пытался избежать такой санкции, которая обсуждается ЕС и на которой настаивает ряд стран. Министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко по окончании неформальной встречи глав экономических ведомств ЕС в Париже в пятницу указал, что отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT может привести к проблемам при оплате поставок газа в европейские страны.