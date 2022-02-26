Страны Балтии призвали исключить Россию из Европейского вещательного союза

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Общественные вещательные организации стран Балтии обратились к Европейскому вещательному союзу (ЕВС) с призывом приостановить участие или исключить из организации Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и "Первый канал".

"Мы, общественные вещательные организации стран Балтии - Латвийское телевидение и Латвийское радио, Литовское национальное радио и телевидение и Эстонское общественное вещание - обращаемся к ЕВС как к нашему представителю и защитнику общих ценностей европейских общественных вещательных организаций, призывая принять быстрые и решительные действия в ситуации, когда Россия, нарушая международное право, начала войну против Украины и создала чрезвычайную угрозу для жителей Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении, которое цитирует в субботу портал Delfi.

Авторы обращения призывают ЕВС занять жесткую позицию и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы поддержать и защитить народ Украины и ее независимость.

ЕВС 25 февраля принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в конкурсе "Евровидение-2022", который пройдет в этом году в Турине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.