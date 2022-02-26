Грузия выделила более $300 тыс. на помощь пострадавшим на Украине

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выделил из резервного фонда правительства 1 млн лари (около $318 тыс.) на нужды пострадавших в результате военных действий на Украине. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"По решению премьер-министра Грузии для помощи населения, пострадавшего в результате событий на Украине, из резервного фонда правительства выделен 1 млн лари. По соответствующему распоряжению правительства, которое подписывает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, на деньги, выделенные из резервного фонда, министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты закупит фармацевтическую продукцию и предметы медицинского назначения для населения, пострадавшего на Украине", - сказано в сообщении.

Гарибашвили в пятницу заявил, что Грузия не будет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям, которые ввели США, ЕС, Великобритания и другие страны в отношении России из-за военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.