Восточный комитет германской экономики не считает, что поставки газа прекратятся

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OA) Михаэль Хармс не считает, что поставки газа в ФРГ из-за рубежа прекратятся. Об этом он заявил в субботу в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

"Я полагаю, что прекращения поставок не будет", - сказал он.

Кабмин ФРГ ранее неоднократно заявлял, что все поставки энергоносителей из России осуществляются в соответствии с контрактами.

Также он повторил, что отключение России от SWIFT стало бы ударом и по германской экономике. Германия пока неоднократно выступала против этого шага.

Ранее Германия остановила сертификацию "Северного потока - 2".