Песков заявил, что Россия серьезно и заблаговременно готовилась к санкциям

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия заблаговременно готовилась к санкциям Запада, которые во многом были прогнозируемы. Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЕС ввел самый серьезный с 2014 года блок санкций против России

"Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств". "Разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба от санкций, для бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики и систем нашей экономики", - заверил Песков.

Он подчеркнул, что "все возможности и потенциал для этого есть". "Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

"Далее потребуется анализ с тем, чтобы выработать ответные меры - такие, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал представитель Кремля.