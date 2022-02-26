{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Румыния закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов

Страна также начнет процедуру по выходу из Международного инвестиционного банка

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Румынии приняло решение закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил в субботу представитель правительства страны по печати Дан Кэрбунару на пресс-конференции по итогам заседания рабочей группы по урегулированию ситуации вокруг Украины.

"Могу представить ряд решений, принятых рабочей группой, - приводит его слова агентство Аджерпрес. - В первую очередь Румыния начала процедуру приостановления права пролета над ее территорией, а также права посадки на территории Румынии для воздушных судов, которые принадлежат компаниям РФ. Эта процедура будет проходить в течение этого дня".

Представитель кабинета сообщил также, что Румыния начнет процедуру по выходу из Международного инвестиционного банка (МИБ), созданного во второй половине ХХ века с целью содействия экономическому развитию государств - членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (1949-1991).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военнослужащие не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Теги
РумынияРоссия
Роскосмос заявил, что DDoS-атака на сайт организации была организована из Львова
В госкорпорации уточнили, что технические специалисты смогли определить конкретного исполнителя атаки
Читать полностью