Кипр не возражал против идеи отключения РФ от системы SWIFT

НИКОСИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Кипр не возражали против идеи отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в рамках антироссийских санкций стран Европейского союза. Об этом сообщил в субботу в Twitter министр финансов островного государства Константинос Петридис.

"Лидеры [стран] ЕС ответили антироссийскими экономическими санкциями на незаконные военные действия России на Украине. Во имя единства ЕС и солидарности с украинским народом Кипр не возражал ни против каких санкций ЕС, включая отключение России от SWIFT. Рассматриваются все варианты", - написал глава Минфина республики.

24 февраля власти островного государства осудили действия РФ в отношении Украины, подтвердив необходимость сохранения ее суверенитета и территориальной целостности. В пятницу МИД Кипра призвал граждан республики, которые находятся на территории Украины, "оставаться либо в своих домах, либо в безопасных убежищах, либо в других безопасных местах до того, как будет проведена переоценка ситуации, которая сделает возможным их передвижение". Внешнеполитическое ведомство договорилось с посольством Греции в Киеве об организации безопасного и организованного вывоза киприотов, которые захотят покинуть Украину.

Главы государств и правительств Евросоюза провели в Брюсселе в ночь на пятницу экстренную встречу, на которой утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против РФ из-за проведения военной операции на Украине. В числе новых ограничений обсуждалась возможность отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.