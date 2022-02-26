ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине немедленную военную помощь объемом до $350 млн. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении главы американской дипломатии.

"<...> Я дал распоряжение в соответствии полномочиями, который мне делегировал президент, выделить беспрецедентный третий президентский транш объемом до $350 млн для немедленной поддержки обороны Украины", - сообщил он.

"Этот пакет будет включать в себя дополнительную помощь в виде оборонительного вооружения, чтобы помочь Украине противостоять угрозам со стороны бронетехники, воздушного десанта, а также другим угрозам, с которыми она сейчас сталкивается", - пояснил госсекретарь. "Это еще один четкий сигнал того, что Соединенные Штаты стоят на стороне народа Украины, защищающего свою суверенную, смелую и гордую страну", - заявил Блинкен.

В пятницу вечером президент США Джо Байден издал меморандум, которым наделяет госсекретаря Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи на сумму до $600 млн.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, администрация США запросила у Конгресса дополнительно $6,4 млрд на оказание помощи Украине и ряду других стран, а также на нужды Пентагона. Предполагается, что $2,9 млрд из этой суммы будут направлены на оказание гуманитарной помощи Украине, а также на содействие Киеву в сфере безопасности, властям балтийских стран, Польше, ряду других государств. Средства предназначены для стабилизации экономической ситуации, закупок продовольствия. Согласно плану, $3,5 млрд выделят на нужды Пентагона в связи с событиями на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.