Lufthansa продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины продлевает приостановку авиасообщения с Украиной до 26 марта. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении авиаперевозчика.

"Lufthansa и все авиакомпании Lufthansa Group приостанавливают полеты на и с Украины до 26 марта 2022 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "в настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются". "Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - отмечается в тексте.

Ранее авиаперевозчик объявлял, что приостанавливает авиасообщение с Украиной до конца февраля. Ряд крупнейших авиакомпаний также сообщил о временном прекращении полетов на Украину. В свою очередь Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) заявило, что территория Украины является зоной активного конфликта, в связи с чем ее воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.