Литва не приняла решения о закрытии воздушного пространства для российских самолетов

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Вильнюс пока не принял решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов, вопрос находится в стадии согласования. Об этом в субботу на своей странице в Facebook написал министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.

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"Только что закончил разговор с латвийским коллегой, согласуем вопрос с Эстонией. Министерство представит проект решения правительству. Заседание планируется на вечер", - говорится в тексте.

По утверждению Скуодиса, воздушное пространство страны Балтии закроют одновременно. "Пока ни одна из [наших] стран этого не сделала, но вопрос решится в течение [нескольких] часов", - утверждал глава ведомства.