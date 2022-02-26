СМИ: Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей в Черное море

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщила в субботу газета Cumhuriyet со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал сообщение в Twitter, где "отметил важность запрета прохода российских военных кораблей в Черное море". Многие СМИ восприняли это сообщение как то, что Анкара в самом деле приняла соответствующее решение.

ТАСС в настоящее время не располагает официальным комментарием канцелярии президента Турции или Министерства иностранных дел Турции на этот счет.

Посольство РФ в Турции также не получало никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей.

"Никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских военных кораблей посольство не получало", - сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипмиссии.

Об ограничении для кораблей

В четверг посол Украины в Турции Василий Боднар призвал Анкару ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы. Конвенция Монтрё о статусе проливов 1936 года закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

В тексте конвенции есть пункты, касающиеся и военного времени. В зависимости от того, является ли Турция стороной конфликта, у нее появляются дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода через проливы. В некоторых обстоятельствах Анкара может запретить какой-либо стране пользоваться проливами, если посчитает, что это нарушит безопасность в регионе или создаст угрозы ей самой.

Как заявил ранее в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Более того, в случае принятия данного решения со стороны Турции оно будет распространяться и на Украину.