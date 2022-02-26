В Сочи фиксируют единичные случаи кратного роста цен на такси в Москву

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Случаи резкого роста цен на услуги такси из Сочи в Москву из-за закрытых аэропортов на юге страны до 180-200 тыс. рублей являются единичными, массового повышения нет, считает председатель правления ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

Начиная с 23 февраля в социальных сетях появляются посты, в которых пользователи рассказывают о резком росте цен на такси из курортов Кубани в Москву и другие города России. В частности, пользователи рассказывают, что за поездку из Сочи в Москву некоторые частные перевозчики стали запрашивать около 180 - 200 тыс. рублей, тогда как ранее цена была в 5-10 раз дешевле, по данным различных сервисов.

"Как правило, [когда] у нас случаются какие-то природные катаклизмы в виде снега, дождя и урагана, сразу цены на такси взлетают, а, учитывая ситуацию с закрытыми аэропортами на юге России, вполне может быть, что и есть, скорее всего, если такие случаи и были, то это единичные случаи", - сказала Косьмина.

Она отметила, что причиной этому, скорее всего, является человеческий фактор.

"Я могу предположить, что людей было много и, естественно, пользуясь случаем, некоторые нерадивые таксисты могли взвинтить цены с желанием заработать", - отметила она.

Кроме того, Косьмина рассказала, что большинство туроператоров сейчас организуют трансферы из открытых аэропортов в города, где аэропорты закрыты.

В то же время, на сайтах по поиску попутчиков, цены на поездку до Москвы из Сочи составляют в среднем 3-5 тыс. рублей. По данным различных агрегаторов такси, цены на такси составляют от 15 до 55 тыс. рублей.

История вопроса

24 февраля Росавиация сообщила о том, что работа 11 аэропортов в южных городах России временно приостановлена.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.