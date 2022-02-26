Bloomberg: США рассматривают санкции против ЦБ

ТАСС, 26 февраля. Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников агентства, этот шаг направлен против резервов в размере $643 млрд, которые якобы были накоплены Москвой перед началом специальной военной операции на Украине. По их словам, консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако, как отмечают источники Блумберга, окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказался комментировать агентству информацию о возможном введении мер против ЦБР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. ЕС ввел финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента РФ, Министерство обороны РФ, Службу внешней разведки и другие государственные организации, а также компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов РФ. Страны также включили в черные списки политических деятелей, в том числе самого Путина и главу МИД Сергея Лаврова, а также других граждан России.

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.