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Санкции в отношении России

Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили возможность отключения России от SWIFT

© REUTERS/Chris Helgren

Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили возможность отключения России от SWIFT - заявление.

Теги
ВеликобританияНидерландыРоссияСанкции в отношении России
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