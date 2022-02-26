Авиавласти РФ планируют действовать зеркально в вопросе закрытия авиасообщения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские авиавласти планируют действовать зеркально и закрывать воздушное пространство для всех стран, которые первыми запретят полеты российских самолетов. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрансе РФ.

"Будем закрывать (воздушное пространство - прим. ТАСС) всем, кто закрыл для нас, зеркально", - сказал собеседник агентства.

С субботы Болгария, Чехия и Польша закрыли небо для российских самолетов. При этом транзит Чехия закроет в ночь на воскресенье. Кроме того, воздушное пространство для самолетов РФ планировала сегодня закрыть и Румыния. Как сообщил ТАСС источник в российской авиакомпании, она уже это сделала.

Также о возможном закрытии воздушного пространства сообщали Латвия, Литва и Эстония. По данным источника ТАСС, Латвия уже закрыла свое небо для самолетов РФ, соответствующий NOTAM получен.

Первой страной, которая приняла решение закрыть свое небо для России, стала Великобритания. В отношении Великобритании, Болгарии, Чехии и Польши авиавласти РФ уже ввели зеркальные меры, воздушное пространство РФ для них закрыто.