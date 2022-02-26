"Газпром" заказал часть мощностей прокачки по "Ямалу - Европе" на 26 и 27 февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Газпром" на аукционе в субботу забронировал часть мощностей прокачки через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на сегодня и утро воскресенья. Это следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе был предложен объем 89,1 млн куб. м в сутки, востребованными оказались порядка 45,3% мощностей в период с 22:00 мск 26 февраля до 08:00 мск 27 февраля.

Ранее прямая прокачка газа в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" ненадолго возобновилась в ночь на субботу впервые за более чем два месяца. Газ шел по трубе европейским покупателям с 00:00 до 08:00 мск 26 февраля.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу "Ямал - Европа" была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины на 26 февраля составляет 105,5 млн куб. м в сутки, что близко к контрактным максимумам, а "Газпром" заявил о штатной подаче газа для транзита в Европу.