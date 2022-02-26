{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" приостановил полеты в Латвию и Румынию до 26 марта

В компании предложили пассажирам вернуть деньги за билет, изменить дату полета или поменять билет на альтернативный европейский пункт из действующего расписания авиаперевозчика
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Ригу (Латвия) с сегодняшнего дня, в Бухарест (Румыния) - с завтрашнего. Рейсы и в Латвию, и в Румынию не будут осуществляться до 26 марта, говорится в сообщении компании.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Латвии и Румынии, "Аэрофлот" отменяет рейсы в Ригу и Бухарест, - отмечается в сообщении. - Пассажирам "Аэрофлота", имеющим оформленную перевозку на рейсы в/из Риги и Бухареста, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, изменение даты перевозки, замена Риги и Бухареста на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".

Авиавласти РФ планируют действовать зеркально в вопросе закрытия авиасообщения
Болгария, Чехия и Польша закрыли небо для российских самолетов
Авиавласти РФ планируют действовать зеркально в вопросе закрытия авиасообщения
Читать полностью