"Аэрофлот" приостановил полеты в Латвию и Румынию до 26 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Ригу (Латвия) с сегодняшнего дня, в Бухарест (Румыния) - с завтрашнего. Рейсы и в Латвию, и в Румынию не будут осуществляться до 26 марта, говорится в сообщении компании.

"В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными властями Латвии и Румынии, "Аэрофлот" отменяет рейсы в Ригу и Бухарест, - отмечается в сообщении. - Пассажирам "Аэрофлота", имеющим оформленную перевозку на рейсы в/из Риги и Бухареста, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств, изменение даты перевозки, замена Риги и Бухареста на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".