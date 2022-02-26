KLM развернула два направлявшихся в Россию рейса из-за санкций ЕС

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания KLM развернула два рейса, направлявшихся в Москву и Санкт-Петербург, из-за санкций ЕС, введенных в отношении РФ. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

"Причиной стали санкции, решение о введении которых было принято ЕС, - отметила НТК. - Одной из мер является запрет на транспортировку в Россию запасных частей, в том числе для личного пользования. А это означает, что компания больше не может гарантировать, что рейсы в РФ могут безопасно вернуться [в Нидерланды]".

По данным информационного портала NU.nl, самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, возвращается в Амстердам, а самолет, летевший в Москву, в другой город. Какой именно - не уточняется. Больше рейсов в Россию в субботу не запланировано. Дальнейшая ситуация с авиасообщением остается непонятной. Эксперты предполагают, что KLM придется отменить все рейсы в Россию по крайней мере на ближайшее будущее.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны осудили операцию России и ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе против госдолга и банковского сектора РФ, а также угрожают новыми ограничительными мерами.