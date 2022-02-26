Отделение Союза журналистов РФ в КБР объявило сбор помощи для жителей Донбасса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Отделение Союза журналистов России в Кабардино-Балкарской Республике объявило сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированным в Россию. Об этом в субботу сообщает региональное отделение организации.

"Союз журналистов КБР объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Мы не можем пройти мимо чужой беды, особенно, когда на наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных домов тысячи людей: женщин, стариков и детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принимать будут одежду в хорошем состоянии, продукты питания, материальную помощь, игрушки и так далее.

"В это непростое время мы хотим поддержать жителей ДНР и ЛНР, которые нуждаются в помощи и участии. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас важно почувствовать, что #МыВместе", - отметили в Союзе журналистов КБР.

Ранее в связи с нарастающей угрозой боевых действий главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области ввели режим ЧС.