МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия закрывает воздушное пространство для Румынии, следует из сообщения Росавиации. Такой шаг авиавласти РФ предприняли в связи в закрытием Румынией неба для российских самолетов.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", - говорится в сообщении Росавиации.

Полеты из Румынии в Россию могут быть выполнены только по спецразрешению Росавиации или МИД РФ.