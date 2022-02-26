Программу "Орел и решка" перестанут показывать на телеканале "Пятница"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Пятница" принял решение о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном программы о путешествиях "Орел и решка". Об этом сообщили в пресс-службе вещателя в субботу.

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - заявили в пресс-службе.

Ранее вещатель прекратил сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая была продюсером продакшена TeenSpirit, производящего проект "Орел и решка".

Сейчас сетка канала состоит из проектов российского производства. В эфире новые сезоны программ "Кондитер", "На ножах", "Четыре свадьбы", "Детектор", "Гастротур" и др. Готовятся к эфиру проекты собственного производства: новый сезон "Битвы шефов" и премьеры шоу "Пацанки.Сестры" и "Мистер Х".