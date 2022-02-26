Укржелдорога сообщила об уничтожении все железнодорожные узлов с Россией

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинские железные дороги сообщили об уничтожении всех железнодорожных переходов с Россией.

"Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ", - сообщила Укржелдорога в субботу на сайте компании.

Отмечается, что Укржелдорога полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России. "Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского союза. Также Укржелдорога продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России", - подчеркивается в сообщении.