Ростуризм рекомендует туроператорам заменить Болгарию на другие направления

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Болгарию, рассмотреть возможность замены этого направления на другие. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Болгарию, рассмотреть возможность замены данного направления на другие (альтернативные) направления либо осуществить перенос сроков путешествия", - отмечается в заявлении.

Рекомендация дана в связи с закрытием воздушного пространства Болгарии для российских авиаперевозчиков и зеркальным закрытием воздушного пространства России для болгарских авиаперевозчиков, включая транзитные полеты. В сложившейся ситуации посещение Болгарии российскими туристами с использованием прямого авиасообщения с 26 февраля не представляется возможным, отметили в ведомстве. Туристы, которые приобрели туры в Болгарию, вправе обращаться по месту их приобретения для их замены или переноса сроков поездки.

Организованным туристам, которые находятся в Болгарии, необходимо обратиться к своему туроператору для урегулирования маршрута возвращения в Россию. Находящимся в Болгарии самостоятельным туристам нужно обратиться к представителям авиакомпании, на рейсы которой куплен обратный билет, а в случае возникновения сложностей - в консульство России в Болгарии. Туристам также необходимо зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России, подчеркнули в Ростуризме.

В настоящий момент Ростуризм совместно с Минтрансом, Росавиацией и МИД России формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из Болгарии, для организации их возвращения домой.

"Мы также настоятельно просим туристов, у которых возникли сложности с возвращением в Россию из других стран, зарегистрироваться в приложении "Зарубежный помощник" МИД России. Помимо этого, просим туристов обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс горячую линию по телефону 8 (800) 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный", - добавили в ведомстве.