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Литва наложила запрет на ввоз в страну российских и белорусских стройматериалов

В категории этой продукции находятся преимущественно железобетонные, металлургические, цементные изделия

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. Литва аннулировала выданные сертификаты на российские и белорусские стройматериалы. Об этом в субботу на пресс-конференции в видеоформате членов кабинета сообщил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

"Использовать в Литве произведенные в России и Белоруссии строительные материалы после аннулирования сертификатов запрещается", - сказал он.

По большей части в категории этой продукции находятся железобетонные, металлургические, цементные изделия. "Мы понимаем, что это решение осложнит осуществление проектов в сфере строительства недвижимости, но обязаны осознавать, что у всего есть своя цена, а производящие эти изделия заводы существенно пополняют казну авторитарных режимов", утверждал Гентвилас.

По данным ведомства, с марта 2020 года новые сертификаты на российские и белорусские стройматериалы не выдавались, но это было связано не с политическими мотивами, а с пандемией коронавируса, осложнившей жизнь бизнеса. "Часть стройматериалов, ввоз которых запрещается, можно заменить литовской продукцией, часть придется искать в других странах", - сказал министр.

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