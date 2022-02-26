У пассажиров в Москве могут возникнуть трудности при оплате проезда с помощью смартфонов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пассажиры московского транспорта могут столкнуться с трудностями при оплате проезда с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного метрополитена.

"В связи с введенными ограничениями в отношении банка ВТБ, с которым по итогам открытых конкурсов были заключены в 2019 и 2020 годах договоры на проведение всех платежных операций в московском транспорте, в настоящее время пассажиры могут столкнуться с трудностями при оплате проезда с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты платежных систем Visa и Mastercard", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что при этом стандартная контактная или бесконтактная оплата на турникетах и в кассах пластиковыми картами этих систем доступна в полном объеме. "Карты платежной системы "Мир", выпущенные в приложении Apple Pay и Mir Pay, продолжают работать без ограничений", - подчеркнули в столичной подземке.