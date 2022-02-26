Госнефтекомпания Азербайджана обеспечит бесплатным топливом экстренные службы на Украине

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила, что кареты скорой помощи и автомобили пожарных расчетов на Украине смогут бесплатно заправляться на всех АЗС сети компании в стране. Об этом сообщил ТАСС в субботу заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине", - сказал Ахмедов.

На Украине азербайджанской компании принадлежит сеть из 59 АЗС по всей стране. Украинская "дочка" SOCAR занимается, в частности, оптовой и розничной продажей автомобильного и авиационного топлива, нефтепродуктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообещал помочь его стране нефтепродуктами в связи с нехваткой нефти. Алиев, в свою очередь, в своем Twitter сообщил, что Зеленский во время разговора выразил ему благодарность за усилия по прекращению огня и переводу противостояния в политическое русло, а также за отправку гуманитарной помощи и медикаментов на Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.