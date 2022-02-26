МИД Британии пообещал вводить санкции против бизнесменов из РФ каждые несколько недель

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Великобритания намерена вводить санкции против российских крупных бизнесменов каждые несколько недель. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью газете The Times , опубликованном в субботу.

"Мы уже получили в МИД письма от юристов, которые угрожают нам, - сообщила Трасс. - Так что мы должны гарантировать, что [санкционные] дела подготавливаются должным образом и что прежде, чем мы введем санкции против этих лиц, у нас будут верные основания. Именно поэтому мы идем шаг за шагом, но мы работаем над списком целей, и мы продолжим вводить санкции против новых олигархов каждый несколько недель".

"Есть более сотни российских миллиардеров. Мы ничего не исключаем относительно того, на кого мы нацеливаемся", - пояснила глава Форин оффиса. "Мы доберемся до вас", - предупредила глава британской дипломатии.

Издание также информирует, что британское правительство разрабатывает чрезвычайное законодательство, которое позволит властям конфисковать объекты недвижимости, принадлежащие лицам под санкциями. Как ожидается, соответствующий билль может быть представлен уже на следующей неделе.

Говоря про военный конфликт на Украине, в ответ на который Лондон и применил в отношении России самые жесткие рестрикции в истории, Трасс высказала предположение, что он "может продлиться очень долго". Со ссылкой на источники в британском МИД, газета сообщила, что, по оценке Лондона, речь может идти о конфликте продолжительностью до десятилетия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В ответ на действия РФ Великобритания с четверга начала вводить санкции против российских физлиц, банков и компаний.