{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Lufthansa на семь дней прекращает полеты в воздушном пространстве России

© EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Lufthansa на семь дней прекращает полеты в воздушном пространстве России, сообщает DPA.

Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов
Читать полностью