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Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов

Страны ЕС закроют воздушное пространство для российских самолетов - телеканал АРД.

Портал госуслуг столкнулся с беспрецедентными по масштабу кибератаками
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