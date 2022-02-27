Россия закрыла воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия закрыла воздушное пространство для самолетов из Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, включая транзитные рейсы. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Латвии, Литвы, Словении и Эстонии для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение на территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов российских авиакомпаний, добавили в Росавиации.

На данный момент решение о закрытии своего воздушного пространства для России приняли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Россия ранее в качестве ответных мер закрыла свое небо для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.

Полеты российских авиакомпаний из Калининграда выполняются штатно, несмотря на закрытие воздушного пространства Литвы. Воздушные трассы теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря, говорится в сообщении ведомства.

"Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы. Для полетов в данный регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети", - отметили в Росавиации.

Раньше воздушные трассы из Калининградской области в другие части страны пролегали над Литвой. В субботу Литва закрыла воздушное пространство для российских самолетов, в ответ на этот шаг авиавласти РФ закрыли небо для самолетов Литвы. Также Росавиация в качестве ответных мер закрыла небо для самолетов Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии, Латвии, Словении и Эстонии.