Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT", - отметил он. Кроме того, по словам Хебештрайта, западные партнеры "решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок".

"Согласованные санкции также направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине. В особенности, будет положен конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство", - сообщил Хебештрайт.

"Кроме того, будет создана рабочая группа при участии представителей США и ЕС для того, чтобы обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм", - заявил он. Западные страны, по словам представителя кабмина ФРГ, "подчеркнули готовность прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка".

Страны ЕС вместе с партнерами намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT, заявил глава Еврокомиссии.

Заявление Белого дома

США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, а также Еврокомиссия приняли аналогичное решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT некоторые российские банки. Об этом говорится в распространенном в субботу Белым домом их совместном заявлении.

"В то время как российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города, мы полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим в жизнь эти меры в ближайшие дни. Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе", - утверждается в документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. В частности, в пятницу Минфин США объявил о санкциях против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Кроме того, Запад угрожает принятием новых ограничительных мер.