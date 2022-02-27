ЕС заморозит активы Центробанка России

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества. Об этом заявила в субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка [РФ] ликвидацию своих активов", - сказала она.

"И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках", - добавила глава ЕК.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада также опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что договорились ввести ограничительные меры в отношении Центробанка РФ.

"Мы договорились ввести ограничительные меры, которые не позволят Центробанку РФ использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать эффективность наших санкций", - говорится в заявлении.