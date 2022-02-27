В США заявили, что Запад еще не завершил разработку санкций в отношении ЦБ РФ

По его утверждению, это покажет несостоятельность противостояния рестрикциям. "Более $600 млрд российских валютных резервов имеют силу, только если [российское руководство] может их использовать, - считает представитель администрации. - Без возможности купить рубли у западных финансовых институтов Центробанк потеряет возможность компенсировать [ущерб] от санкций".

"Другая [задача] - подорвать возможности Центробанка России по защите рубля. <...> Мы привержены идее ввести меры против Центробанка, который является самой важной финансовой организацией в России, - сказал чиновник. - Мы планируем коллективно ввести меры, чтобы Россия не могла задействовать резервы Центробанка для поддержки своей валюты, чтобы подорвать эффект наших санкций".

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти западных стран рассматривают возможность принятия дополнительных ограничительных мер в отношении Центробанка РФ, их будут дорабатывать в выходные дни. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном санкциям против России.

"Наши лидеры (США, их союзники и партнеры - прим. ТАСС) решили последовать иранской модели и лишить доступа к SWIFT ключевые попавшие под санкции банки РФ. ЕС имплементирует постановление, которое исключит находящиеся под санкциями российские банки из международной платежной сети SWIFT, фактически закрыв им доступ к важнейшей мировой финансовой системе", - сказал он.

Чиновник пояснил, что речь идет о руководстве США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, а также Еврокомиссии, которые "решили принять дальнейшие меры по изоляции России от мировой финансовой системы и мировой экономики". Он рассказал, что SWIFT "используют почти все банки в мире для передачи друг другу финансовой информации при осуществлении платежей или получении платежей", примерно 11 тыс. банков по всему миру входят в эту систему. По версии представителя исполнительной власти США, если один из подпавших под санкции российских банков "захочет провести или получить платеж в банке за пределами России, например в банке в Азии, ему теперь придется воспользоваться телефоном или факсом". "И, по всей вероятности, большинство банков по всему миру просто перестанут проводить операции с российскими банками, исключенными из SWIFT", - утверждал он.

Запад стремится сохранить в системе SWIFT те российские банки, через которые идет основной объем операций, связанных с поставками из РФ энергоресурсов на мировые рынки.

По словам чиновника, на Западе исходят из того, что "в действительности имеется два пути" решения этой проблемы. Первый - это выяснить, позволяет ли межбанковская система SWIFT определять "тип продукта", по которому проходит транзакция. "И мы пытаемся понять, есть ли в пересылаемых [по SWIFT] от одного банка другому сообщениях, чтобы производить выплаты или получить их, отметка, указывающая на то, что совершается платеж, относящийся к энергетике. Если это так, то мы можем вывести эти платежи [из-под действия санкций]. Это один путь", - отметил американский чиновник.

"Второй путь, - продолжал он, - это мудро выбрать институты, которые мы отключаем от SWIFT". "Мы знаем, где проходит основной поток энергии (банковских операций, связанных с куплей-продажей энергоресурсов - прим. ТАСС), через какие банки это проходит. И если мы выберем этот подход, то сможем просто выбрать институты, через которые не проходит основной поток энергии", - заявил представитель исполнительной ветви власти США.

Список российских банков, которые будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT, будет окончательно подготовлен ЕС, поскольку система базируется в Бельгии, заявил американский чиновник.

"Список банков, которые будут отключены от SWIFT, будет окончательно подготовлен ЕС, поскольку SWIFT находится в юрисдикции Бельгии", - сказал он.

В 2012 году произошел первый и на данный момент единственный случай отключения от SWIFT в качестве санкционной меры. Тогда банковский комитет Сената Конгресса США пригрозил ввести санкции против этой системы, если та не отключит основные банки Ирана, которые Соединенные Штаты обвиняли в обслуживании иранской ядерной программы. 15 марта 2012 года эти меры одобрил Совет ЕС. Хотя руководство SWIFT первоначально выступило против одностороннего отключения Ирана, после решения европейского органа оно все-таки пошло на этот шаг и отказало в доступе иранским банкам.

"Полные блокирующие санкции" против РФПИ

Президент США Джо Байден распорядился ввести в предстоящие дни "полные блокирующие санкции" против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщил американский чиновник.

"Вчера (в пятницу - прим. ТАСС) президент также поручил министру финансов США [Джанет Йеллен] в ближайшие дни ввести полные блокирующие санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Это государственная финансовая структура, которая функционирует как суверенный фонд национального благосостояния и привлекает капитал в российскую экономику, в быстрорастущие и высокотехнологичные сектора", - сказал он. По утверждению чиновника, "санкции против этой структуры еще больше ограничат стратегические амбиции [президента РФ Владимира] Путина по расширению набора средств войны и репрессий".

Разработка санкций

Власти западных стран рассматривают возможность принятия дополнительных ограничительных мер в отношении Центробанка РФ, их будут дорабатывать в выходные дни, сообщил чиновник.

"Есть и другие меры, которые мы можем принять в отношении Центробанка. Вы узнаете об этом позднее", - сказал указанный сотрудник. "Могут быть представлены и другие меры относительно Центробанка РФ, мы будем дорабатывать их в выходные дни", - пояснил он.

Валютные резервы

США и их западные союзники распространят свои санкции на все $630 млрд валютных резервов ЦБ России, сообщил представитель вашингтонской администрации.

Чиновник рассказал, что США и другие западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Один из журналистов попросил пояснить, какая часть из 630 млрд долларов подпадет под рестрикции. "Все", - ответил представитель администрации.

"Сейчас все $630 млрд валютных резервов РФ теоретически могут быть использованы для их продажи и покупки рублей. Это компенсировало бы какую-то часть наших санкций. <...> Такая мера, помимо прочего, не позволяет России совершать операции с западными банками, <...> что ей необходимо для проведения валютных интервенций. Ей необходимо покупать рубли <...> для поддержки своей валюты", - добавил чиновник.

Как утверждал представитель американской администрации, власти России не смогут эффективно противостоять в финансовой сфере применяемым Западом санкциям, что приведет к свободному падению курса рубля. "У меня есть высокая уверенность в том, что последствия данных [карательных] мер [Запада] почувствуются на российских финансовых рынках незамедлительно. Участники рынка понимают, что в отсутствие у России способности защищать свою валюту, та отправится в свободное падение", - считает ведущий брифинга.