Илон Маск открыл доступ к Starlink на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Илон Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.

"Услуги Starlink теперь предоставляются на Украине. Новые терминалы уже в пути", - написал он в своем Twitter в субботу.

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная Маском в 2002 году. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

Ранее Starlink был доступен в 28 странах мира, в том числе в Северной Америке, ряде государств Европы, Латинской Америки, а также Австралии и Новой Зеландии.