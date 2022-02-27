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Военная операция на Украине

Reuters: Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ

Им запретили размещение рекламы на своих сервисах
© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

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По его данным, компания заявила, что временно запрещает российским СМИ, финансируемым государством, размещать рекламу на своих сервисах.

Ранее видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи со специальной военной операцией, которую проводят ВС РФ на территории Украины. До этого монетизацию российским СМИ запретила компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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