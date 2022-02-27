Reuters: Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ

По его данным, компания заявила, что временно запрещает российским СМИ, финансируемым государством, размещать рекламу на своих сервисах.

Ранее видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи со специальной военной операцией, которую проводят ВС РФ на территории Украины. До этого монетизацию российским СМИ запретила компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.