Оператор ГТС Украины не подтвердил аварию на магистральном газопроводе в Харькове

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" не подтверждает факта аварии на магистральном газопроводе в Харькове и подчеркивает, что транспортировка газа происходит в штатном режиме. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минэнерго Украины.

"Оператор ГТС Украины не подтверждает факта аварии на магистральном газопроводе в Харькове. Несмотря на сложнейшую ситуацию из-за боевых действий, сотрудники компании на местах выполняют свою функцию и обеспечивают транспортировку газа. Система не фиксирует снижения давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.