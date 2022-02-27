"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 107,5 млн куб. м на 27 февраля", - сообщил он. На субботу, 26 февраля, заявки составляли 108,1 млн куб. м.

Этот объем практически равен поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.