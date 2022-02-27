Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Россию до 1 марта

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Венгерский авиаперевозчик Wizz Air приостановил полеты в Россию и из нее до 1 марта в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье на сайте компании.

"Все рейсы Wizz Air в Россию и из нее временно приостановлены до 1 марта 2022 года", - говорится в пресс-релизе.

24 февраля Wizz Air сообщила о приостановке своих рейсов на Украину до дальнейшего уведомления в связи с текущими событиями в стране и закрытием воздушного пространства.

Телеканал ARD 26 февраля передал, что страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для самолетов российских компаний. Он не уточнил, с какого времени планируется ввести запрет. К настоящему моменту решения о закрытии своих воздушных пространств для России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa ("Люфтганза") объявила, что из-за ситуации вокруг Украины на семь дней прекращает полеты в Россию и в ее воздушном пространстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.