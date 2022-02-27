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Санкции в отношении России
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Великобритания составила список "российских олигархов", против которых введут санкции

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не стала отвечать на вопрос о том, подпадет ли под санкции владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Британские власти составили обширный список "российских олигархов", против которых в ближайшие недели будут введены санкции из-за операции РФ на Украине. Об этом в воскресенье сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

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"Каждые несколько недель мы будем вводить санкции против все большего числа олигархов. Мы введем ограничения против их частных самолетов, недвижимости, активов", - заявила она. При этом Трасс не стала отвечать на вопрос ведущего о том, подпадет ли под санкции владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.

При этом глава британского внешнеполитического ведомства признала, что жесткие рестрикции в отношении России будут иметь экономические последствия для самого королевства.

Теги
ВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииАбрамович, Роман АркадьевичТрасс, Лиз
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