Великобритания составила список "российских олигархов", против которых введут санкции

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Британские власти составили обширный список "российских олигархов", против которых в ближайшие недели будут введены санкции из-за операции РФ на Украине. Об этом в воскресенье сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News .

"Каждые несколько недель мы будем вводить санкции против все большего числа олигархов. Мы введем ограничения против их частных самолетов, недвижимости, активов", - заявила она. При этом Трасс не стала отвечать на вопрос ведущего о том, подпадет ли под санкции владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.

При этом глава британского внешнеполитического ведомства признала, что жесткие рестрикции в отношении России будут иметь экономические последствия для самого королевства.