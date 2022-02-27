СМИ: производитель полупроводников TSMC уже прекратил поставки в Россию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Тайваньская компания TSMC - крупнейший в мире производитель полупроводников - уже приостановила поставки в Россию из-за военной операции на Украине. Об этом в воскресенье сообщило тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на источники.

"TSMC уже полностью прекратила поставки в Россию и ее промышленным поставщикам", - говорится в сообщении агентства. Уточняется, что тайваньская компания тщательно изучила санкции для обеспечения полного их соблюдения.

По сведениям источников агентства, TSMC также приостановила производство разработанных в России полупроводников марки "Эльбрус".

Ранее администрация Тайваня сообщила, что остров присоединится к международным экономическим санкциям в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.