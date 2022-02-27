ВЭБ.РФ продолжит работу по поддержке проектов в РФ в случае отключении от SWIFT

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в значительной степени ориентирован на поддержку проектов в России, эта работа будет продолжена в полном объеме, говорится в комментарии пресс-службы ВЭБ.РФ в связи с запросами о готовящемся отключении от SWIFT.

"В части деятельности по поддержке экспорта с банками - корреспондентами будут задействованы как СПФС (Система передачи финансовых сообщений - прим. ТАСС), так и альтернативные каналы", - добавили там.

Отмечается, что ВЭБ.РФ продолжит максимально содействовать реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и повышение качества жизни людей. Внешние ограничения на реализацию этой повестки не влияют.

О санкциях

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

В субботу вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой намерен отключить некоторые российские банки от SWIFT, а также заморозить активы ЦБ РФ и запретить российским бизнесменам использовать активы на рынках стран, поддерживающих эту меру.