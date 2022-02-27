Министры энергетики стран ЕС проведут 28 февраля экстренную встречу по Украине

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Министры энергетики стран - членов Евросоюза проведут в понедельник экстренное заседание по ситуации на Украине. Об этом сообщила в воскресенье еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Министры энергетики ЕС соберутся завтра на внеочередную встречу. Наша четкая повестка: энергетическая безопасность для Украины и ЕС, синхронизация Украины с нашей сетью и санкции", - написала она в Twitter.

Еврокомиссар подчеркнула, что работа по оказанию помощи Киеву и новым санкциям против Москвы продолжается. "Работа по оказанию помощи Украине продолжается, что подчеркивается новыми санкциями, которые сильно ударят по России", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.