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Военная операция на Украине
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Бельгия закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Премьер-министр королевства Александер де Кроо сообщил, что это решение связано в военной операцией РФ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Бельгии приняли решение закрыть воздушное пространство страны для российских авиакомпаний из-за военной операции РФ на Украине. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр королевства Александер де Кроо.

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"Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, - написал он в Twitter. - Наше европейское небо - это открытое небо. Оно открыто для тех, кто объединяет людей, а не для тех, кто стремится к жестокой агрессии".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
БельгияДе Кроо, АлександерВоенная операция на Украине
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