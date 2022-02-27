Бельгия закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

"Бельгия решила закрыть свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний, - написал он в Twitter. - Наше европейское небо - это открытое небо. Оно открыто для тех, кто объединяет людей, а не для тех, кто стремится к жестокой агрессии".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.