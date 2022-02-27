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Шольц заявил, что Германия в скором времени построит два терминала по приему СПГ

Германия в скором времени построит два терминала по приему СПГ - Шольц.

Лукашенко считает, что белорусские производства могут помочь РФ заменить западные чипы
Президент Белоруссии подчеркнул, что Россия и Китай - основные конкуренты США
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