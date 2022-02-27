Около 400 российских туристов ожидают вылета из Венгрии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 400 туристов из России ждут вылета из Венгрии в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Как сообщает с места событий корреспондент "Вестника АТОР", вылета из Венгрии в Москву и Санкт-Петербург в настоящий момент дожидаются порядка 400 человек. По усредненным оценкам, количество организованных туристов среди них составляет порядка 20%", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке всех рейсов в Россию и из нее как минимум до 1 марта, однако сейчас рейсы на 2 и 3 марта также отменены. "Уральские авиалинии" отменили рейсы U6 7229/7230 по маршруту Екатеринбург - Будапешт - Екатеринбург на 27 февраля.

Тем не менее, согласно данным табло аэропорта Жуковский, сегодня в 11:00 вылетел рейс "Уральских авиалиний" U6 805. Он будет выполняться без пассажиров, только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии, объяснили в АТОР. Кроме того, к вылету из Будапешта готовится самолет "Аэрофлота", выполняющий рейс SU 2031, который должен вылететь из столицы Венгрии в 13:30 по местному времени. По последней информации, вылет рейса задержан на час.

Согласно данным сервиса FlightRadar, несмотря на ранее озвученные запреты на использование воздушного пространства стран Прибалтики и Польши, рейс "Уральских Авиалиний" должен проследовать через воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Для вывозных рейсов согласован отдельный коридор, добавили в ассоциации.