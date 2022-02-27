Банк "Открытие" заявил, что в случае необходимости воспользуется мерами поддержки ЦБ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Подпавший под санкции Запада банк "Открытие" имеет большой запас капитала, ликивидности и наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк в случае необходимости воспользуется механизмами поддержки, объявленными для кредитных организаций со стороны Банка России, сообщает "Открытие".

Накануне в пресс-службе "Открытия" ТАСС сообщили, что объявленные санкции Евросоюза и США в отношении российского банка "Открытие" не окажут существенного влияния на деятельность кредитной организации.

"У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. При необходимости мы задействуем дополнительные инструменты, предоставленные Банком России для обеспечения непрерывности деятельности", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте банка.

"Банк России, наш акционер, уже объявил, что располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. А также о готовности непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, которые позволят обеспечить расчеты, наличные средства и другие инструменты для удовлетворения любых потребностей клиентов", - напомнили в банке.

Все средства клиентов в "Открытии" под надежной защитой и доступны в любой момент времени, подчеркнули в кредитной организации. "Все карты банка "Открытие", в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме", - заключили в банке.