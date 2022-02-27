МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Росавиация призвала перевозчиков неукоснительно соблюдать права пассажиров во время выполнения внутренних рейсов, в том числе при перевозках в Калининград. Более того, Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград с авиавластями РФ. Перед отменой рейсов перевозчик должен будет заранее продумать вопрос перевозки пассажиров в Калининград и из него. Это следует из телеграммы руководителя ведомства Александра Нерадько (копия телеграммы есть у ТАСС), разосланной авиакомпаниям.

"Вниманию руководителей авиакомпаний: в связи со сложившейся ситуацией по ограничению использования воздушного пространства иностранных государств прошу неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед пассажирам в части внутренних воздушных перевозок, включая Калининград. Все отмены рейсов должны быть согласованы с Росавиацией. Заблаговременно должны быть проработаны вопросы по перевозке пассажиров для их информирования в случае изменения расписания рейсов", - говорится в телеграмме.

Раньше воздушные трассы из Калининградской области в другие части страны пролегали над Литвой. В субботу Литва закрыла воздушное пространство для российских самолетов, в ответ на этот шаг авиавласти РФ закрыли небо для самолетов Литвы. Также Росавиация в качестве ответных мер закрыла небо для самолетов Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии, Латвии, Словении и Эстонии.

Накануне Росавиация сообщила, что полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы. Для полетов в данный регион авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов.